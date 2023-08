Barro e Jaguaribe registram as maiores temperaturas de 2023 no Ceará

A maior temperatura do ano foi registrada no município de Barro, com 40,8 °C

Jaguaribe, por sua vez, ocupa as seis posições seguintes e o 10º lugar. Confira o panorama completo das temperaturas no Ceará em 2023:

O município de Jaguaribe , distante 293,5 km de Fortaleza, registrou o maior número de picos de temperatura no Ceará em 2023. De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), das dez maiores temperaturas registradas durante o ano, sete foram em Jaguaribe. A maior delas, verificada na última sexta-feira, 25 de agosto, foi 40,4 °C .

40,8 °C - Barro (25/08/2023)

40,4°C - Jaguaribe (25/08/2023)

39,7°C - Jaguaribe (12/01/2023)

39,3°C - Jaguaribe (08/01/2023)

39,2°C - Jaguaribe (07/01/2023)

39,2°C - Jaguaribe (13/02/2023)

39,2°C - Jaguaribe (14/01/2023)

39,1°C - Barro (27/08/2023)

39,1°C - Barro (08/01/2023)

39,1°C - Jaguaribe (12/01/2023)

O maior pico de calor já registrado na história do Ceará também foi em Barro. Em 8 de outubro de 2022, o município registrou 41,7°C.

De acordo com o meteorologista da Funceme Vinicius Oliveira, as altas temperaturas na região mais ao centro-sul do Estado estão dentro da normalidade para esta época do ano, a chamada B-R-O-Bró.

“Nós estamos no segundo semestre do ano, quando há mais ausência de precipitação. Consequentemente, o céu fica variando entre poucas nuvens e, até mesmo, sem nuvens. Com isso, a radiação solar chega na superfície e aquece a atmosfera.”

Menores temperaturas na história do Ceará

No outro extremo, a menor temperatura da história do Ceará foi registrada no município de Guaramiranga, localizado a 99,5 km da Capital. De acordo com a série histórica de monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade apresentou 13.3º C no dia 2 de novembro de 2022.

Já em 2023, a menor temperatura entre os 184 municípios cearenses foi registrada no município de São Benedito. Com 13,6 ºC, a mínima de São Benedito no dia 21 de julho superou os 14,2 ºC de Aiuaba, no dia 14 de julho.