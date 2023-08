Operação apreende 17 kgs de droga em 200 abordagens no fim de semana

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), as ações foram realizadas por equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil do Ceará, além dos profissionais da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol).

Ao todo, entre a sexta-feira, 25, e o sábado, 26, as ações resultaram em apreensão de mais de 17 quilos de droga. Foram 151 pessoas abordadas e 68 veículos vistoriados. A operação Focus chegou à 71ª edição.

O Batalhão de Meio Ambiente (BPMA) foi responsável por uma apreensão de aves silvestres no bairro Conjunto Palmeiras. Foram apreendidas um currupião, um galo campina, um abre-fecha, um bigodeiro, um golinha e um capim-coleira.

O homem foi levado ao 30º Distrito Policial e foi registrado em desfavor dele um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). De acordo com a SSPDS, as aves serão encaminhadas para um instituto e, posteriormente, serão colocadas no habitat natural.

A operação teve ações nas AIS 3 e 9. O objetivo da Focus é detectar irregularidades e crimes, além de cumprir mandados de prisão em aberto, realizar saturações e abordagens. As áreas de atuação da Focus são apontadas de acordo com os dados fornecidos p ela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

Para denunciar, as pessoas podem usar o número 181, o disque-denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ou para o (85) 31010181. que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas as denúncias via mensagem, áudio,vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.