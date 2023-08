Caminhão do Cidadão deve prestar serviços de emissão de documentos nesta semana; saiba os locais

Em ritmo de reta final, o Caminhão do Cidadão finaliza o mês de agosto com serviços de emissão de documentação e registro civil para mais quatro comunidades e bairros de Fortaleza e do Interior. A iniciativa da Secretaria da Proteção Social (SPS), atenderá nesta semana três bairros da Capital, são eles: Itaperi, Alto da Balança e Planalto Pici.

As unidades do Caminhão do Cidadão devem iniciar suas atividades na próxima quarta-feira, 30, no Parque Aloísio Lorscheider, localizado no bairro Itaperi. Na quinta-feira, 31, os serviços de cidadania chegam ao bairro Alto da Balança, nas proximidades da Escola Yolanda Queiroz. Para finalizar a semana, o Caminhão estaciona na sexta-feira, 1º, no Planalto Pici. Em todos os bairros, o funcionamento será das 9 às 16 horas.

Além dos atendimentos para o público em geral, será realizado também um mutirão de serviços para a retirada de documentação da mulher trabalhadora rural no município de Icó, bem como o encaminhamento para áreas da Saúde e Assistência Social.