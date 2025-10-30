Polícia apreende sete espingardas em Saboeiro

Entre armas localizadas, seis eram artesanais; policiais também encontraram munições e pólvora

Leia também | Quem são os cearenses chefes de facção mortos em operação no RJ

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu sete espingardas nesta quinta-feira, 30, no município de Saboeiro , a 469,27 km de Fortaleza . Conforme Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a ação foi deflagrada por uma composição da Força Tática (FT) no distrito do Flamengo.

De acordo com pasta, uma equipe do 10º Batalhão Policial Militar (10º BPM) recebeu a informação sobre a "presença de pessoas em conduta suspeita nas imediações de um reservatório".

Quando chegaram no local, os policiais encontraram sete espingardas, sendo seis delas artesanais, munições e pólvora. Todo material foi apreendido.

"As armas foram apresentadas na Delegacia de Polícia Civil de Iguatu. A unidade plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) instalou um procedimento, que foi transferido para a Delegacia de Polícia Civil de Saboeiro. A unidade local da PCCE prossegue com as investigações", destaca SSPDS.