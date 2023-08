Caminhada com Maria ocorre de forma presencial após três anos; veja fotos

A caminhada reúne uma multidão de fiéis, entre crianças, adultos e idosos. O sentimento do público é de fé com o retorno do evento religioso presencialmente. De acordo com Afonso Ibiapina, um dos organizadores do evento, a expectativa é de aproximadamente um milhão de pessoas em todo o percurso.

A Caminhada com Maria volta a ocorrer de forma presencial nesta terça-feira, 15, após três anos de programação remota por conta da pandemia. O evento está em sua 21ª edição e o início do percurso foi no Santuário de Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha. O encerramento será na Catedral Metropolitana com a coroação e apresentação musical.

“Após três anos de pandemia, o retorno agora é significante para toda a população de Fortaleza e para os devotos de Nossa Senhora porque essa caminhada demonstra um momento de fé. Essa caminhada é muito importante na volta pós pandemia, para o pessoal ficar com mais fé ainda que tudo vai dar certo e tudo vai melhorar. ‘Tô’ me sentindo feliz, é uma satisfação muito grande ver a caminhada voltar de novo e Nossa Senhora ser exaltada assim como deve ser”, conclui Cláudio.

O Frei Alexandre Escame, 46, participou da caminhada e falou sobre o sentimento de estar mais uma vez presencialmente na Caminhada com Maria. “A sensação é maravilhosa. Ver essa devoção tão grande em relação à Nossa Senhora, o povo que é super devoto e tem esse amor por Maria, é muito bom voltar. A gente precisava disso, nosso povo precisa dessa força da nossa igreja e da oração que brota dessa devoção no coração”, afirma.

Uma das devotas de Maria, que preferiu não falar o nome, disse que o evento deste ano tem muito mais pessoas do que o último evento que ocorreu de forma presencial há três anos. E declarou estar muito grata por poder participar. “Só gratidão por a gente ‘tá’ de volta nessa caminhada com Maria, só ela mesmo pra nos trazer de volta, vê quantos podiam estar aqui e não estão, né? Então, só gratidão com Jesus e Maria”, afirma.

Caminhada com Maria: esquema de segurança

O evento também conta com auxílio da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), cerca de 150 policiais militares estarão distribuídos em pontos estratégicos para reforçar o policiamento ostensivo no percurso.

A Polícia Civil conta com 30 policiais no 34º Distrito Policial e no 10º Distrito Policial, de acordo com a região que atendem em sua área de atuação. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) também disponibilizou uma ambulância para auxiliar nos atendimentos pré-hospitalares caso necessário. A coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS também está presente no evento. (Com informações da repórter Mirla Nobre)

Veja fotos da Caminha com Maria 2023