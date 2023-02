Mais de 300 lança-perfumes são apreendidos no Ceará a uma semana do Carnaval

Material foi recolhido em duas diferentes apreensões. Parte veio do Rio de Janeiro, enquanto outra parcela veio de Brasília.

Em 24 horas, 359 frascos de lança-perfumes foram apreendidos em diferentes ações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Receita Federal (RF)e Polícia Federal (PF). A captura das drogas acontece a uma semana do inicio do Carnaval.

Na manhã deste sábado, 11, a PMCE, em conjunto com a Divisão de Repressão da RF, realizou a prisão de um suspeito que possuía 179 frascos da droga, no município de Aquiraz. O material teria vindo do Rio de Janeiro e tinha como destino final a cidade de Fortaleza.

Para a ação, os agentes da PM tiveram o suporte do Comando Tático Motorizado (Cotam), ligado ao Comando de Policiamento de Choque (CPCHOQUE). Junto com o suspeito, preso por tráfico de drogas, os policiais apreenderam R$ 999,00 em espécie.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outros 180 frascos de lança-perfume haviam sido recolhidos pela PF na manhã de sexta-feira, 10, durante uma fiscalização rotineira em uma empresa transportadora. De acordo com a entidade, os fracos saíram de Brasília e chegaram à capital cearense por meio de uma carga.

O material recolhido se encontra na Superintendência Regional da PF.





Sobre o assunto PF apreende 180 frascos de lança-perfume em Fortaleza

Tags