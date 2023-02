Apreensões de arma de fogo crescem em 10% no Ceará em janeiro de 2023

Ao todo, 565 armas de fogo foram apreendidas pelas Forças de Segurança cearenses em janeiro de 2023, segundo dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp). O número representa um aumento de mais de 10% em relação às apreensões no mesmo período do ano passado.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) atribuiu o resultado a ações e trabalhos integrados de fiscalização que teriam resultado no aumento do número de prisões no Estado. Em janeiro deste ano, segundo levantamento da Supesp, 940 kg de drogas foram apreendidas no território cearense, 688 kg a mais do que no mesmo mês do ano passado.

Para o secretário Samuel Elânio, gestor da SSPDS, o aumento das apreensões de armas de fogo tende ocasionar uma redução no número de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) e os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs).

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101.0181

