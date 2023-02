Área em situação de seca no Ceará atinge menor patamar em quatro meses

O Ceará registrou, entre novembro e dezembro de 2022, a menor área territorial vivendo sob situação de seca desde agosto do mesmo ano. A informação consta no Monitor das Secas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). De acordo com o painel, o Estado tem 21,6 mil km² de seu território com quadro de escassez hídrica decorrente de falta de chuvas. Esse é o menor patamar em quatro meses.

Durante o período analisado, o percentual de área atingida pela seca recuou de 28% para 15%, mantendo o Ceará na categoria estável. Outras cinco unidades da Federação estão na mesma situação de estabilidade: Distrito Federal (4%), Rio de Janeiro (20%), Santa Catarina (28%) e Rondônia 62%).

Conforme o levantamento, cinco estados nordestinos ficaram livres do fenômeno em dezembro: Alagoas, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Sergipe, todos com 0%.

O Monitor acompanha a situação hídrica em quatro regiões. O Sudeste é a que tem situação mais preocupante, sendo classificada como área de seca extrema. No Sul, com a irregularidade das chuvas desde o fim do ano passado, o quadro é apontado como grave. Já no Centro-Oeste e no Nordeste o cenário é descrito como moderado e fraco, respectivamente,

O painel indica o Ceará entre os 13 estados brasileiros com diminuição na área com seca. Além da "Terra da Luz", também estão nesta condição a Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, São Paulo e Tocantins.

Em três estados a presença do fenômeno aumentou: Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina. Nos casos do Acre e do Rio de Janeiro a área com escassez se manteve estável.

Estiagem avança no início de 2023

Apesar de ter menor extensão de seu território sob seca até o fim de 2022, o Ceará começou 2023 com a estiagem avançando no Interior do Estado. Em janeiro, duas cidades cearenses tiveram situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional: Monsenhor Tabosa e Independência.

Com o quadro de escassez hídrica, as prefeituras passam a ter prioridade juto ao Governo Federal na liberação de verbas destinadas a ações de abastecimento especial, como a Operação Carro-Pipa, por exemplo, que leva água aos locais mais secos do semiárido nordestino.

