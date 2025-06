Carga de R$ 200 mil em eletrônicos e canetas emagrecedoras é apreendida na BR-116

LEIA MAIS - Cinco membros do CV são presos por esquema de tráfico de drogas no Conjunto Ceará após operação no Rio

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam uma carga de medicamentos e eletrônicos avaliada em cerca de R$ 200 mil, supostamente importados de forma irregular. A ação aconteceu na BR-116, em Russas , no Interior do Ceará, durante abordagem a um veículo modelo Toyota SW4, ocupado por três pessoas.

No veículo estavam dois homens, ambos com 25 anos, e uma mulher de 31. Eles teriam saído de São Paulo em direção ao Ceará. Nenhum foi identificado. Os três foram abordados por agentes da PRF na tarde dessa sexta-feira, 6, por volta das 16h, durante uma fiscalização no km 159 da BR-116, trecho no município de Russas.

Na ocasião, os ocupantes do veículo não comprovaram a regularidade da carga. Os policiais encontraram diversos itens sem documentação comprobatória de importação legal e/ou regularidade sanitária, conforme informações da PRF.

Os produtos localizados e apreendidos foram os seguintes: