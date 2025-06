Polícia Civil recupera 13 toneladas de fios de cobre em galpão no Eusébio

Fios de cobre apreendidos na operação da Polícia Civil do Ceará no Ceará / Crédito: Divulgação/ SSPDS

Treze toneladas de fios de cobre, empilhadeiras e reboque foram apreendidos no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza. O confisco dos produtos foi resultado de um trabalho investigativo e de inteligência da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Segundo informou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o material era oriundo de ações criminosas. Leia também: Defesa Civil fará teste de alerta de emergência para celulares em 4 municípios do Ceará