Carga de quase R$ 1 milhão em cigarros contrabandeados é apreendida em Russas

Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga ilícita com 280.500 maços de cigarro, durante fiscalização na BR-116, no município de Russas, na microrregião do Baixo Jaguaribe, na manhã da última terça-feira, 27 de junho. A quantia de cigarros, da marca Manchester, foi avaliada em R$ 981.750.

Cigarros da marca não possuem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para comercialização no Brasil.

A carga estava em um caminhão-baú que estava sendo rebocado por um guincho. Segundo o motorista, o veículo havia saído da Paraíba e tinha destino a Fortaleza.

Após os policiais averiguarem o crime de contrabando, o motorista do guincho, apontado como autor do crime, e do caminhão, como cúmplice, foram encaminhados à Receita Federal.

No Brasil, oito empresas têm autorização para comercialização de produtos derivados de tabaco, as quais podem ser consultadas em lista disponibilizada pela Anvisa que é atualizada mensalmente.

De acordo com a PRF, entre as marcas de cigarro que são vendidas de forma irregular no Brasil estão Calvert, Convair, 777, Eight, Euro e Classic.