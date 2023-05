CE: Caminhão tomba e causa acidente de outros três veículos na BR-116

Um caminhão carregado com bananas tombou no km 170 da BR-116, no município de Russas, a 171,1 km de Fortaleza, na noite dessa quarta-feira, 3. O tombamento fez com que um outro caminhão saísse da pista e, além disso, um terceiro caminhão colidiu contra o veículo que havia tombado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os motoristas tiveram lesões leves. A pista já está liberada na manhã desta quinta-feira, 4.

