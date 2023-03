Boi é encontrado dentro de carro abandonado no Ceará; veja vídeo

O veículo em que o boi foi encontrado, no município de Russas, apresentava registro de roubo

Um boi foi encontrado dentro de um veículo abandonado na fazenda Melancia, no município de Russas, a 171,1 km de Fortaleza, por volta das 21h30min dessa terça-feira, 14. O animal foi retirado de dentro do carro e foi solto nas dependências da fazenda.

De acordo com a Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE), o veículo em que o bovino de grande porte foi encontrado apresentava registro de roubo.

O seguro do automóvel foi acionado, mas não foi possível identificar o proprietário. O momento do resgate do animal foi gravado:



