UFC em Russas: estudantes fazem manifestação contra interrupção dos serviços

Estudantes da Universidade Federal do Ceará (UFC) - campus Russas realizaram reivindicações pedindo a abertura do Restaurante Universitário (RU). O espaço estava sem funcionar há cerca de duas semanas — período em que o convênio com a antiga fornecedora de alimentos se encerrou.

Com a inoperância do espaço, estudantes apresentaram dificuldades para ter acesso a refeições completas durante o dia. A saída encontrada por muitos foi se alimentar em restaurantes fora da universidade ou mesmo voltar para casa — muitos graduandos sequer residem em Russas.

Membro do Movimento Correntezas e à frente das demandas, o estudante Nathan Araújo, 21, afirma que a Universidade deveria garantir os serviços necessários para que todos pudessem se alimentar com qualidade e com um preço acessível.

“A manifestação foi realizada para demonstrar insatisfação com os 14 dias que passamos sem RU. Deveria ter sido mais rápido [a reabertura]. Neste meio tempo, defendemos que a instituição garantisse uma bolsa emergencial para alimentação”, aponta o estudante.

Como forma de contornar o problema da oferta de alimentos, diferentes centros acadêmicos da instituição iniciaram um processo de arrecadação de dinheiro para ajudar parte dos estudantes a adquirir refeições.

Em nota, a direção do Campus da UFC em Russas afirma que um contrato com a empresa de fornecimento de alimentos foi firmado nesta quinta-feira, 23. Em reunião com representantes da companhia, um prazo acerca do estabelecimento dos serviços na cidade foi debatido.

O documento aponta que o fornecimento das refeições no campus deve ser retomado na primeira semana de abril. O contrato, segundo a nota, reafirma o compromisso da Universidade com a solução do problema.

Aos estudantes com comprovada situação de vulnerabilidade socioeconômica, a UFC vai oferecer auxílio-alimentação emergencial referente ao período em que o RU não estava funcionando.

