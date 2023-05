Foragido é preso em Mossoró (RN) suspeito de integrar organização criminosa em Russas

Um homem que estava foragido da Justiça cearense foi preso nesta quarta-feira, 17 de maio, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ele é suspeito de integrar uma organização criminosa e de envolvimento com tráfico de drogas na região de Russas, no Baixo Jaguaribe, a 171,1 km de Fortaleza. Também na ocasião, policiais apreenderam drogas e uma balança de precisão.

O homem, que já tinha antecedentes por tráfico de drogas, roubo, associação criminosa e posse ilegal de arma, tinha um mandado de prisão preventiva por organização criminosa e tráfico de drogas. Sua prisão seria resultado de uma operação coordenada pela Delegacia Regional de Russas.

Ele teria fugido do Ceará para o Rio Grande do Norte para fugir da polícia local, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao ser abordado pelos policiais, o suspeito apresentou um documento falso. Ele foi autuado em flagrante por uso de documento falso.

Além dele, outro homem, com passagens por tráfico de drogas, associação para tráfico e por integrar organização criminosa, também foi preso nesta quarta-feira.

Com a dupla, foram apreendidos uma balança de precisão, dez gramas de maconha e 74 g de cocaína. Ambos foram autuados pelo crime de tráfico de drogas.