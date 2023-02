Famílias são beneficiadas por programa de acesso a água potável

O Assentamento Mundo Novo oferta, por mês, 600 garrafões de água potável para famílias do município de Russas, a 171,1 km de Fortaleza, que assim como outros 44 municípios do Ceará, desfrutam do Programa Água Potável.

O sistema do Assentamento Mundo Novo garante esse direito a mais de 100 famílias, além de auxiliar órgãos municipais da rede de saúde e educação.

“Hoje, o sistema de dessalinização é a salvação da nossa comunidade, todas as casas consomem água de qualidade e com isso as doenças diminuíram. Nós cobramos um valor simbólico de R$ 1,00 por garrafão, que nos ajuda nas manutenções rápidas do sistema e no custo da equipe que participa do sistema gestor. No último mês de dezembro o sistema ofertou mais de 700 garrafões, por conta das altas temperaturas”, explica a presidente da Associação dos Moradores do Mundo Novo, Aldeniza Santos.

O sistema abastece também as casas da comunidade vizinha de Lagoa Grande, além das escolas de ensino básico e postos de saúde. As pessoas que recebem esse benefício são isentas de pagamento.

