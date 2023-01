Idoso é morto a tiros em Russas e suspeito do crime é o próprio filho

O suspeito da autoria do crime já foi identificado e se trata do filho da vítima

A Polícia Civil do Ceará está investigando um caso de homicídio doloso, quando existe a intenção de matar, ocorrido neste domingo, 29, em Russas, a 171,1 km de Fortaleza. Segundo informações, a vítima, um senhor de 72 anos, foi baleado em um comércio da zona rural do município e o suspeito do crime é o próprio filho. Além da Polícia Civil, a Polícia Militar e a Perícia Forense foram acionadas para ajudar no caso.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o suspeito já foi identificado e que o mesmo é filho do idoso. Na ocasião, uma espingarda foi confiscada na casa do suspeito. A Delegacia Regional de Russas está à frente das investigações. Agora, o intuito é encontrar e prender o suspeito.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Russas: (88) 3411-8567

