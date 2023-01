Carreta tomba na BR 116 em Russas e motorista sofre lesões graves

Uma carreta tombou no km 153 da BR 116 no município de Russas, a 171,1 km de Fortaleza, às 19h40 desta quarta-feira, 11. O motorista sofreu lesões graves e o passageiro saiu ileso. Uma parte do automóvel ficou sobre a pista, mas o trânsito não foi prejudicado, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Pessoas que estavam no local do acidente registraram um vídeo do momento em que o motorista é retirado de dentro do veículo. Veja:



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags