Galões com gasolina, álcool e diesel eram armazenados, sem proteção, em galões de borracharia em Boqueirão do Cesário; polícia prendeu um homem na ação

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu nessa quarta-feira, 11, um homem por armazenamento irregular de combustível. A ação aconteceu em Russas, no Vale do Jaguaribe.

Alexandre Moreira Alves, conhecido como “Panta”, é proprietário de uma borracharia no distrito de Boqueirão do Cesário. No local, os policiais encontraram mais de 3 mil litros de gasolina, álcool e diesel.

O combustível era guardado em galões de plástico, sem medidas de segurança. O armazenamento e a venda sem regulação de derivados de petróleo são crimes contra a ordem econômica. O manejo deste tipo de produto é permitido apenas por profissionais treinados.

Muitos dos recipientes não estavam sequer tampados. Por serem altamente inflamáveis, e evaporarem em temperatura ambiente, os combustíveis apresentavam risco iminente de incêndio e explosão, o que também configura crime ambiental.

Existe a suspeita de que os combustíveis se originem de desvios feitos por funcionários de transportadoras e, possivelmente, que tenham sido furtados. A PC-CE segue com as investigações sobre o caso.

Alexandre foi levado à Delegacia Regional de Russas. No local, ele foi autuado em flagrante por crime ambiental, e encontra-se à disposição da Justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

181 WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

(85) 3101 0181 Delegacia Regional de Russas: (88) 3411 8567

