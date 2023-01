Homem é preso em barraca na Praia do Futuro após chamar menina de 12 anos para usar drogas

Um homem de 23 anos de nome não informado foi preso em flagrante por corrupção de menor na noite da terça-feira, 10. O indivíduo assediou uma menina de 12 anos de idade que tomava banho de piscina em uma barraca de praia, sob a supervisão dos pais. Ele chamou a garota para fazer uso de drogas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), da Polícia Militar do Ceará, foram acionados para uma ocorrência de tumulto com agressões.

O suspeito estaria sendo agredido pela população após ter assediado uma adolescente de 12 anos. Ele teria chamado a menina pra fazer uso de drogas ilícitas com ele. Os pais da menina perceberam a abordagem do homem e houve tumulto.

O homem foi encaminhado à Delegacia da Defesa da Mulher para realização dos procedimentos e se encontra à disposição da Justiça.

