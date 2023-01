Lei Seca em Fortaleza: mais de 25 mil abordagens foram realizadas em 2022

No último ano, a quantidade de abordagens realizadas na Capital superou em mais de seis mil a do ano anterior

Em Fortaleza, mais de 25 mil condutores foram abordados pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) em operações da Lei Seca no último ano, cerca de seis mil a mais do que em 2021.

Em 2022, durante as abordagens da autarquia, 110 condutores testaram positivo no teste do bafômetro e 978 se recusaram a realizá-lo. O teste avalia a quantidade de álcool expelido pelos pulmões durante a expiração e é usado para identificar motoristas que dirigem sob o efeito de álcool.

O ato é considerado infração gravíssima sujeita a multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Quando o teste registra uma quantidade de álcool no ar expelido superior a 0,3mg/l, a ocorrência é considerada crime de trânsito e é julgada por autoridades criminais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dirigir sob o efeito de bebidas alcoólicas também é um fator de risco para acidentes de trânsito. Segundo o Ministério da Saúde, uma em cada cinco pessoas atendidas em prontos socorros por acidentes de trânsito ingeriram bebidas alcoólicas.

Sobre o assunto Furto de fios de cobre na PI é flagrado por videomonitoramento

Fortaleza teve 516 melhorias e 129.429 manutenções na iluminação pública em 2022

Mulher é morta e outra é baleada no bairro Passaré, em Fortaleza

Associação Peter Pan promove III Dia do Desapego em Fortaleza

Região da Grande Messejana tem ano mais violento desde 2017

Tags