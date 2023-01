Cearense é preso em Pernambuco pelo crime de abuso de vulnerável

Um homem de 40 anos foragido da Justiça cearense pelo crime de abuso de vulnerável foi preso em ação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) em conjunto com a Polícia Civil de Pernambuco (PC-PE), nesta quarta-feira, 11, no município de Trindade (PE).

O crime foi cometido em 2011, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza.

Os policiais chegaram ao suspeito graças a troca de informações entre as polícias dos dois estados. No período do cometimento do delito, a vítima, que era PCD, tinha 12 anos.

Ele teria se aproveitado da proximidade com a criança para cometer o crime. Para se esconder das autoridades cearenses, o acusado fugiu para Pernambuco.

Como está prescrito no artigo 217-A do Código Penal, o crime de abuso de vulnerável pode render uma pena de 8 a 15 anos de prisão. Caso a ação resulte em lesão corporal grave, o período de reclusão pode chegar até 20 anos.

Depois de preso, o suspeito se encontra à ordem da Justiça para ser mandado de volta ao Ceará.

