Filho de comerciante é executado a tiros dentro de estabelecimento da família em Aquiraz

Polícia Civil prendeu um dos suspeitos do crime. Motivação do crime ainda é investigada

Lauro Henrique Alves de Freitas, de 18 anos, foi morto dentro do estabelecimento comercial da própria família. O caso foi registrado nessa quarta-feira, 11, no bairro Centro, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O POVO apurou que o rapaz estava trabalhando no estabelecimento do pai quando foi surpreendido por dois indivíduos armados que efetuaram tiros. Ele morreu no local.

As imagens das câmeras de segurança identificaram que um dos criminosos usava balaclava para cobrir o rosto, o outro aparecia com rosto visível. As imagens mostram que os indivíduos desceram na rua lateral ao estabelecimento da vítima antes do crime, onde deixaram o veículo.

Com as investigações, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) descobriu que a placa era adulterada, e a identificação original constava como sendo de uma locadora de veículos. A partir da placa, a Polícia Civil chegou até a locadora e descobriu quem havia alugado o carro.

O automóvel possuía rastreador e foi possível detectar que o carro passou na rua do estabelecimento comercial no momento do crime.

Diante das provas, os policiais procuraram o suspeito e o localizaram na própria residência dele, no Eusébio. Ele negou ter saído de casa.

Após a autorização, os policiais entraram na residência e encontraram uma arma calibre 12 com munição dentro e uma caixa de acessórios para limpeza. Ele foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis. As investigações devem continuar para identificar o outro envolvido.

A motivação do crime não foi informada.

