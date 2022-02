Homem condenado por estupro de vulnerável contra enteada é preso na região do Jaguaribe

Crime de estupro de vulnerável contra a enteada teria acontecido entre os anos de 2012 e 2017, de acordo com apuração da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Prisão aconteceu nessa segunda-feira, 31

Um homem de 34 anos foi preso na tarde dessa segunda-feira, 31, acusado de estupro de vulnerável no município cearense de Russas, localizado na região do Baixo Jaguaribe. A captura se deu após trabalho investigativo da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS).

A vítima, na época enteada dele, tinha apenas 7 anos e teria sido estuprada entre os anos de 2012 e 2017, conforme apuração da PCCE. O suspeito estava foragido desde então. A prisão se deu após investigações e troca de informações entre policiais civis da Delegacia Regional de Russas e equipes da PRF.

O homem foi preso quando trafegava em um micro-ônibus na região. Após a captura, o suspeito foi encaminhado à unidade policial, onde o mandado de prisão foi cumprido. No momento, ele se encontra à disposição da Justiça.

