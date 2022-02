Chove em apenas oito municípios do Ceará nesta terça-feira; Fortaleza não tem chuvas

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou chuvas em apenas 8 municípios cearenses nesta quinta-feira. 119 das 184 cidades cearenses informaram os dados nesta terça-feira, 1º. Em Fortaleza, não houve registro de chuvas. No Interior, em um dia de chuvas fracas, o município de Martinópole teve a maior precipitação, com 9 mm.

A previsão para esta terça-feira, segundo a Funceme, é de céu parcialmente nublado, com poucas nuvens e baixa possibilidade de chuva isolada. No período da tarde e à noite, o céu pode variar de poucas nuvens a sem nuvens. Sem previsão de chuvas. A temperatura para hoje está com mínima de 24° C e máxima de 31°C.

Prognóstico da Funceme de fevereiro a abril





O prognóstico climático divulgado pela Funceme para o período entre fevereiro e abril indica 40% de probabilidade de chuvas acima da média, 40% em torno dela e ainda 20% de chances de precipitações abaixo da normal climatológica.

“As probabilidades são as chances desses acumulados caírem nessas categorias", explica a gerente de meteorologia da Funceme, Meiry Sakamoto. Segundo ela, o indicativo de mesma probabilidade para em torno ou acima da normal climatológica é justificado pelas incertezas envolvidas na previsão climática, principalmente neste ano relacionadas ao oceano Atlântico. As condições oceânica no Atlântico têm "mudado bastante", passando "de uma condição muito favorável agora para uma condição mais neutra".

De acordo com a Fundação, a previsão se dá a partir da análise das condições atmosféricas e oceânicas, além dos resultados de modelos numéricos. Em relação ao mesmo período do ano passado, o cenário é mais otimista. Em 2021, a maior probabilidade era de precipitações abaixo da média, o que acabou se confirmando ao final do trimestre.

Como a chuva é medida?





De acordo com o Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), o índice pluviométrico refere-se à quantidade de chuva por metro quadrado em determinado local e em determinado período. O índice é calculado em milímetros. Um milímetro de chuva significa um litro de água acumulado em um metro quadrado.

