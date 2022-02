Polícia Militar do Ceará recebe 82 novos veículos nesta terça-feira; mais 54 são esperados

Na manhã desta terça-feira, 1º, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) recebeu 82 novos veículos. Parte da frota ficará na Capital e o restante será encaminhado para municípios do interior do Estado.

Das novas viaturas, 30 serão utilizadas por policiais do BPChoque e chegam para substituir parte dos equipamentos que circulavam em Fortaleza. Outras 15 viaturas serão destinadas ao Policiamento Ostensivo Geral (POG). Por fim, 37 veículos estarão disponíveis para o Batalhão do Raio em todo o Estado.

O evento, realizado na Lagoa da Parangaba, contou com a participação do governador Camilo Santana (PT), da vice-governadora Izolda Cela (PDT) e do Secretário da Segurança, Sandro Caron. Representantes da PMCE, além de outras lideranças políticas, também estiveram no local.

Mais 54 viaturas nos próximos meses

De acordo com o coronel Márcio Oliveira, comandante geral da PMCE, a expectativa é de que o número de viaturas seja ampliado, novamente, durante os próximos dois meses.

"São 82 novas viaturas para as tropas especializadas, vamos atingir todas as regiões do Estado. É um aumento importante, mais 54 viaturas estão para chegar em 60 dias", destacou o coronel.

Ainda segundo o comandante geral da PMCE, a expectativa é de que "em breve", pelo menos mais três mil pessoas sejam convocadas para integrar o efetivo de policiais militares do Estado.

O governador Camilo Santana afirmou que segue trabalhando para solucionar os problemas da segurança pública do Ceará e garantiu a convocação de mais 3 mil homens para a PMCE, além de 500 para Polícia Civil do Ceará (PCCE) e outros 227 para Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

"O Estado tem investido em pessoal, na sua formação, na sua academia, dando toda a condição de trabalho para que esses profissionais de segurança", ressaltou o governador.

O investimento total para a aquisição das novas viaturas, entregues neste primeiro dia de fevereiro, foi de R$ 18,6 milhões.

