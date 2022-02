Fraude em cotas: Justiça determina expulsão de três alunos do curso de Medicina da UFCA

Após investigação do Ministério Público Federal (MPF), decisão judicial divulgada pelo órgão nesta terça-feira, 1º, condena nove pessoas acusadas de fraudar o sistema de cotas da Universidade Federal do Cariri (UFCA), em Juazeiro do Norte. Três alunos que ingressarem no curso de Medicina com documentos fraudados, nas vagas destinadas aos alunos de escolas públicas, tiveram matrículas anuladas; além da expulsão, a Justiça condenou os três a pagarem multas que chegam a R$ 300 mil.



