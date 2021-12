Homicídios dolosos caem 30% em novembro no estado do Rio

Os homicídios dolosos caíram 30% em novembro de 2021 na comparação com o mesmo mês de 2020 no estado do Rio de Janeiro. No acumulado do ano, a redução foi de 8%. De janeiro a novembro deste ano, foram 3.008 vítimas e, no mês passado, 228. Estes foram os menores números para novembro e para 11 meses desde o início da série histórica do Instituto de Segurança Pública (ISP), em 1991. Os dados foram divulgados hoje (21).



O estado também registrou queda de 28% em novembro no indicador crimes violentos letais intencionais, que engloba homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e latrocínio. No acumulado anual, a retração foi de 7%. O indicador teve o menor valor para o mês e para o período desde 1999. Houve 3.149 vítimas de janeiro a novembro de 2021 e 242 em novembro.



Os roubos de veículo caíram 22% em novembro deste ano em relação ao mesmo período em 2020. A queda foi de 7% no acumulado do ano. Segundo o ISP, este foi o menor valor para o mês e para o período desde 2012. Já os roubos de rua caíram 19% em novembro e 7% nos 11 meses. O indicador também alcançou os menores patamares desde 2012. Os roubos de carga caíram 9% no acumulado anual, chegando ao menor valor desde 2013.



Segundo a diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz, o ano de 2021 vem confirmando a tendência do estado do Rio de reduzir a ocorrência de crimes contra a vida.



“Desde 2018, o estado do Rio vem registrando quedas consecutivas nos homicídios dolosos, e temos quase sempre batido o menor valor da nossa série histórica. Acreditamos que isso não é acaso, mas sim fruto de um trabalho contínuo da área da segurança pública. Temos um destaque positivo também nos crimes contra o patrimônio, que vêm caindo mesmo no comparativo com o ano passado, quando o isolamento social ajudou a reduzir os valores dos roubos de rua e veículo”, disse Marcela, em nota.

