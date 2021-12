Ceará fecha o ano entre os cinco estados com maior redução de homicídios, diz secretário de Segurança

O Secretário da Segurança Pública do Ceará, Sandro Caron, afirmou que o estado deverá fechar o ano de 2021 entre as cinco unidades federativas com maior redução do número de homicídios. A declaração foi dada nesta terça-feira, 21, na última reunião de secretariado de 2021 do governador Camilo Santana (PT), que reuniu gestores de diversas pastas e instituições vinculadas para fazer um balanço da gestão e debater as metas para 2022.

O gestor da segurança pública foi questionado a respeito da aprovação pelo Senado do financiamento para o Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PreVio), nesta segunda-feira, 20. De acordo com Caron, o projeto será gerenciado pela vice-governadoria e deverá se estender para outras áreas, além da segurança, envolvendo políticas públicas que devem contribuir para a prevenção e redução da violência.

“Em razão desse projeto, teremos investimento de aproximadamente R$ 300 milhões, ao longo do ano que vem, que serão usados para a compra de vários equipamentos de inteligência e de investigação, para a Polícia Civil, para a Perícia Forense, para a Coordenadoria de Inteligência. Também serão usados recursos para a construção de mais um SEGES e também para mais 17 bases do programa Proteger, que é um programa de policiamento comunitário. [...] Temos certeza que com mais esse investimento, seguiremos no ano que vem com reduções significativas da violência. E trazendo um dado aqui: no ano de 2021, o estado do Ceará vai fechar entre os cinco estados que apresentaram uma maior redução de homicídios no Brasil”, disse o secretário.

Conforme Caron, o ano de 2021 teve esforços voltados para o combate de homicídios e crimes violentos contra o patrimônio, os assaltos. No balanço, o gestor deu destaque à inauguração de bases do Raio e núcleos de videomonitoramento no interior do estado, bem como, ao aumento do número de profissionais em treinamento e prisões de lideranças do crime organizado.

“Foi um ano de muito trabalho e que estamos terminando praticamente com uma redução de 20% dos homicídios, 10% dos crimes violentos contra o patrimônio que são os assaltos, e também o recorde histórico de apreensão de cocaína. Ao longo do ano, a PC (Polícia Civil) e a PM juntas, apreenderam 2,3 toneladas de cocaína, o que é um recorde histórico neste estado”, disse o secretário.

De acordo com o gestor da Segurança Pública, ao longo de 2021 no Ceará, a Polícia Civil e Polícia Militar, em ações conjuntas, “capturaram 30 mil pessoas pela prática de crime no estado”.



