Projeto de alunos transforma rotina escolar com ações de sustentabilidade e cidadania

A Escola Liceu Estadual Alfredo Almeida Machado, em Quixeramobim, vem se tornando referência na integração entre ensino, cidadania e sustentabilidade. Desde o início deste ano, 283 estudantes do 2º ano do ensino médio participam do projeto “Girassóis – as mãos da sustentabilidade pelos olhos da dignidade”, coordenado pela professora de Língua Portuguesa Rayane Fernandes, de 32 anos. A iniciativa busca unir produção textual, consciência socioambiental e valorização de grupos que, muitas vezes, podem ser invisibilizados.

A proposta surgiu do desejo de transformar a realidade dos estudantes e ajudar o próximo. "Muitos chegam no Liceu acreditando que não têm potencial, desacreditando até que podém ir além. Mas, quando descobrem que podem produzir, escrever, criar e transformar realidades, eles percebem que também são protagonistas de suas próprias histórias", afirma Rayane. O projeto é inspirado nos 5 Rs da sustentabilidade – reduzir, reciclar, repensar, reutilizar e recusar. Cada um deles foi associado a um público que, de forma direta ou indireta, contribui para a preservação ambiental e social.

São eles: estudantes do Liceu, garis de Quixeramobim, catadores da associação local, mulheres costureiras da Associação Padre Ibiapina e Mulheres em tratamento contra o câncer do Instituto Luz e Vida. Para cada grupo, os alunos produzem textos autorais, cartas, memórias, fanzines, pinturas e lapbooks, que carregam mensagens de valorização e reconhecimento. As produções vêm acompanhadas de sementes de girassol e ervas medicinais, como capim-santo e hortelã, resultado da parceria com o curso de Farmácia da UniCatólica de Quixadá.