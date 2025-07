Jaguaribe produz queijo coalho de 2,7 toneladas e supera Quixeramobim

Durante a ExpoJaguar 2025, município cearense apresentou queijo de 2,7 toneladas e celebrou feito histórico com produtores locais e população reunida no Parque de Exposições

Jaguaribe, cidade a 312,38 quilômetros de Fortaleza, entrou para a história no último sábado, 12, ao apresentar ao público o maior queijo coalho já produzido no mundo, segundo a prefeitura do município. Com 2.703 quilos, o feito foi apresentado durante a ExpoJaguar 2025 e superou o recorde anterior, pertencente a Quixeramobim, que em 2024 havia produzido um queijo de 2.304 kg.

