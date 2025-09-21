Quixeramobim: fiéis se reúnem para rezar rosário de madrugada

Quixeramobim: fiéis se reúnem para rezar rosário de madrugadaPor meio de um telão, pessoas presentes acompanharam em tempo real as orações conduzidas por Frei Gilson, conhecido por fazer lives na alvorada
Centenas de pessoas estiveram reunidas para rezar o Santo Rosário na Praça Nossa Senhora de Fátima, em Quixeramobim, na madrugada desse sábado, 20. Por meio de um telão, fiéis acompanharam em tempo real as orações conduzidas por Frei Gilson, conhecido por fazer lives na alvorada.
Leia também: Missa realizada no Parque Rio Branco aborda relação da fé com a saúde mental
O encontro integra a programação dos 40 Dias com São Miguel Arcanjo, tradição religiosa com início diário às 3h40min da madrugada.
O religioso conduziu o momento junto ao Instituto Hesed, diretamente de São Paulo, mas conseguiu alcançar católicos de demais estados por meio de transmissão virtual.
Reunião em Quixeramobim foi idealizada pelo Grupo de Devotos de São Miguel Arcanjo, da Paróquia de Santo Antônio, e contou com apoio da prefeitura, da polícia local e de empresas que cederam a internet.
"Tivemos um desejo de realizar (a oração) em um espaço aberto, público, acredito que foi Jesus que falou em nossos corações (...) falamos com nosso pároco Padre Anderson, na mesma hora ele aprovou e nos ajudou a estruturar essa ideia (...) foi uma benção, a população aderiu, participou e juntos vivemos esse momento de fé em nossas vidas", conta a moradora Yara Maria, que faz parte do grupo religioso.
Padre Anderson Clay também destacou a importância do momento e disse que quem vivenciou essa experiência saiu "revigorado" e "disposto" a continuar sua missão e a expressar sua fé.
"Muitas pessoas se envolveram, participaram, tanto da cidade quanto também de outras cidades vizinhas. Vieram algumas caravanas para se unir a nós em oração também (...) Foi um momento muito emocionante. É emocionante ver tantas pessoas participando, mostrando a sua fé, fortalecendo a sua fé também para esse compromisso com a igreja, com o nosso senhor Jesus Cristo", diz o pároco.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente