Quixeramobim: fiéis se reúnem para rezar rosário de madrugada

Romaria em Quixeramobim / Crédito: Reprodução WhatsApp

Centenas de pessoas estiveram reunidas para rezar o Santo Rosário na Praça Nossa Senhora de Fátima, em Quixeramobim, na madrugada desse sábado, 20. Por meio de um telão, fiéis acompanharam em tempo real as orações conduzidas por Frei Gilson, conhecido por fazer lives na alvorada. Leia também: Missa realizada no Parque Rio Branco aborda relação da fé com a saúde mental