Criança de caso de "adoção à brasileira" volta a pais registrados

Após medida de busca e apreensão de uma criança em Quixeramobim, seguindo uma denúncia de adoção fora dos trâmites legais, conhecida como "à brasileira", uma liminar do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na última sexta-feira, 12, determinou o retorno da criança aos pais registrados. O processo permanece em tramitação. A ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, decidiu em liminar pelo retorno imediato, fundamentando-se no princípio do melhor interesse da criança e no vínculo socioafetivo já consolidado com a mãe biológica e o pai registrado.

Em outubro de 2024, a 1ª Promotoria de Justiça do município cearense recebeu informações sobre uma possível entrega direta de bebê para adoção, sem passar pelo Sistema Nacional de Adoção (SNA). De acordo com o Ministério Público, a criança teria sido entregue pela mãe biológica a um profissional da saúde no hospital onde o parto ocorreu. Fortaleza tem 362 adotantes habilitados e 43 crianças e adolescentes aptos à adoção | SAIBA MAIS A suspeita levantada, de “adoção à brasileira”, considerou o registro do bebê como filho do homem que recebeu o recém-nascido, enquanto a mãe teria concedido a guarda unilateral. Em investigação de paternidade do MPCE, um exame de DNA confirmou a ausência de vínculo biológico entre o suposto pai e o bebê.

Na ocasião, um requerimento do MP para a colocação imediata da criança em família substituta foi deferido. Liminar determina retorno de criança: saiba mais sobre a atualização

O POVO entrou em contato com a advogada de defesa, Karla Neyanne Feitosa, que não ofereceu informações complementares. Em declaração, a profissional indicou que o processo corre em segredo de Justiça.