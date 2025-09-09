"Adoção à brasileira": criança é incluída em fila de adoção

Ministério Público do Ceará propôs a ação de destituição do poder familiar com pedido de busca e apreensão, por não haver vínculo socioafetivo consolidado entre o bebê o profissional de saúde / Crédito: Divulgação

Em 2024, a 1ª Promotoria de Justiça do Município recebeu a informação de que um bebê teria sido entregue – de forma irregular – diretamente pela mãe biológica a um profissional da saúde do hospital onde o parto ocorreu. Sem passar pelo SNA.

Segundo o Ministério Público, a prática configura, em tese, os crimes previstos no Código Penal.

O bebê chegou a ser registrado como filho do homem que recebeu o recém-nascido e a mãe assinou declaração concedendo-lhe a guarda unilateral do filho. A autorização de medida de busca e apreensão da criança, além da sua inclusão cautelar na fila de adoção, ocorreu após o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) acatar o pedido do Ministério Público e Defesa Social (MPCE).

“A chamada ‘adoção à brasileira’, quando alguém registra como próprio um filho alheio, é ilegal e representa grave risco à integridade das crianças, podendo facilitar práticas como tráfico de pessoas, exploração sexual e do trabalho infantil e maus-tratos”, afirma o MP.

Além disso, o Ministério Público defende que a prática pode gerar “insegurança jurídica”, considerando a possibilidade de retirada da criança de quem está em seu poder de forma ilegal, bem como dos pais que a entregam irregularmente a terceiros para adoção.

O MP propôs a ação de destituição do poder familiar com pedido de busca e apreensão, por não haver vínculo socioafetivo consolidado entre o bebê o profissional de saúde.

