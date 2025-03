Frei Gilson: conheça o sacerdote polêmico na internet

Frei Gilson chamou atenção de políticos brasileiros com declarações conservadoras durante pregações religiosas; entenda a vida do sacerdote permeado por polêmicas

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Gilson ficou conhecido por fazer lives no Instagram durante as madrugadas para rezar junto a seus seguidores no período da Quaresma, com reflexões sobre penitências que antecedem a Páscoa. A ação começou no dia 5 de março, quarta-feira de cinzas.