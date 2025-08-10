Samu Quixeramobim ganha certificação internacional por atendimento a pacientes com AVC

Samu Ceará de Quixeramobim recebe recertificação internacional por qualidade do atendimento a pacientes com AVC / Crédito: Reprodução/Secretaria da Saúde

A Base Polo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) Ceará, em Quixeramobim, se destacou no cenário internacional de saúde ao receber, pela segunda vez consecutiva, o Selo Diamante do ESO Angels Awards, considerada a mais alta distinção concedida pelo programa global que avalia e certifica a qualidade do atendimento a pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC). Leia também | Bebês prematuros viram super-heróis em ação do Hospital Regional Norte



A nova placa de reconhecimento foi entregue na quarta-feira, 6, durante solenidade realizada na sede regional do Samu. O prêmio confirma que a unidade mantém um padrão de atuação baseado na rapidez, precisão e integração eficiente com a rede hospitalar, garantindo que cada minuto seja aproveitado para salvar vidas e reduzir sequelas. Segundo o superintendente do Samu Ceará, Nilson Mendonça Filho, a conquista é resultado do esforço coletivo e da constante qualificação das equipes. "Mais uma vez, fomos reconhecidos com o Selo Angels Diamante, um dos maiores prêmios internacionais de qualidade no atendimento ao AVC. Ele atesta que estamos atingindo padrões de excelência no cuidado ao paciente e reforça nosso compromisso de melhorar sempre", afirma.