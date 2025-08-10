Samu Quixeramobim ganha certificação internacional por atendimento a pacientes com AVC

Samu Quixeramobim ganha certificação internacional por atendimento a pacientes com AVCA certificação acontece pelo segundo consecutivo. Em 2024, a Base Polo do Samu 192 Ceará, em Quixeramobim, também se destacou no cenário internacional de saúde
A Base Polo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) Ceará, em Quixeramobim, se destacou no cenário internacional de saúde ao receber, pela segunda vez consecutiva, o Selo Diamante do ESO Angels Awards, considerada a mais alta distinção concedida pelo programa global que avalia e certifica a qualidade do atendimento a pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC).
A nova placa de reconhecimento foi entregue na quarta-feira, 6, durante solenidade realizada na sede regional do Samu. O prêmio confirma que a unidade mantém um padrão de atuação baseado na rapidez, precisão e integração eficiente com a rede hospitalar, garantindo que cada minuto seja aproveitado para salvar vidas e reduzir sequelas.
Segundo o superintendente do Samu Ceará, Nilson Mendonça Filho, a conquista é resultado do esforço coletivo e da constante qualificação das equipes.
“Mais uma vez, fomos reconhecidos com o Selo Angels Diamante, um dos maiores prêmios internacionais de qualidade no atendimento ao AVC. Ele atesta que estamos atingindo padrões de excelência no cuidado ao paciente e reforça nosso compromisso de melhorar sempre”, afirma.
A certificação acontece pela segunda vez em Quixeramobim
Em dezembro de 2024, a cidade entrou para a história ao se tornar a primeira do Nordeste a receber o selo, sendo apontada como referência internacional no atendimento a emergências neurológicas dentro do “Programa Angels”.
Conforme informações divulgadas pela Secretaria da Saúde, o Samu Ceará conta com equipes multidisciplinares formadas por médicos, enfermeiros, técnicos em Enfermagem e socorristas, atuando 24 horas por dia e acionáveis pelo número 192.
Para Nilson Mendonça Filho, manter a premiação é motivo de orgulho e também de responsabilidade. “O selo é da equipe, mas o benefício é para a população. Seguimos firmes, com técnica, humanidade e agilidade, salvando vidas todos os dias”, reforça.
O Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), unidade da Secretaria da Saúde do Ceará localizada no mesmo município, também foi recertificado com o Selo Diamante, ampliando a rede de excelência no atendimento a pacientes com AVC.
Sobre o Programa Angels
Criada para qualificar centros de tratamento de AVC em todo o mundo, a iniciativa Angels é reconhecida pela padronização de protocolos, treinamento contínuo e integração entre unidades de saúde. No Ceará, além do HRSC e da Base Polo de Quixeramobim, também têm certificação os hospitais Regional do Cariri (Juazeiro do Norte), Regional Norte (Sobral) e Geral de Fortaleza (HGF).