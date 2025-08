Hospital do Vale do Jaguaribe realiza captação de órgãos para transplantes em Fortaleza e Porto Alegre

Em 48 horas, o Hospital Regional Vale do Jaguaribe (HRVJ), unidade da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) em Limoeiro do Norte, realizou a captação de sete órgãos para transplantes. Eles foram encaminhados para as cidades de Fortaleza e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Os transportes foram articulados pela Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (Cihdott) do HRVJ, com o apoio de helicópteros da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).