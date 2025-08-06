Marlon Freitas sofre choque feio de cabeça e é levado para o hospital

Capitão do Glorioso caiu desacordado após lance com Laquintana e precisou ser levado de ambulância para o hospital da região

O capitão do Botafogo Marlon Freitas deixou o gramado de ambulância na partida contra o Bragantino, pela Copa do Brasil. O jogador sofreu um choque de cabeça e saiu no protocolo de concussão no Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

O volante Alvinegro acabou cabeceando com o rosto a cabeça de Luquintana logo no ínicio da segunda etapa e precisou de atendimento médico, já que, caiu desacordado no gramado. Jogadores solicitaram de imediato a entrada das equipes médicas de Bragantino e Botafogo, que se uniram para ajudar.