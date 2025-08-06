Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Marlon Freitas sofre choque feio de cabeça e é levado para o hospital

Capitão do Glorioso caiu desacordado após lance com Laquintana e precisou ser levado de ambulância para o hospital da região
Autor Jogada 10
O capitão do Botafogo Marlon Freitas deixou o gramado de ambulância na partida contra o Bragantino, pela Copa do Brasil. O jogador sofreu um choque de cabeça e saiu no protocolo de concussão no Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

O volante Alvinegro acabou cabeceando com o rosto a cabeça de Luquintana logo no ínicio da segunda etapa e precisou de atendimento médico, já que, caiu desacordado no gramado. Jogadores solicitaram de imediato a entrada das equipes médicas de Bragantino e Botafogo, que se uniram para ajudar.

Segundo informações dos jogadores do Botafogo, Marlon acordou ainda no gramado, mas bastante desorientado. Já imobilizado, o volante foi encaminhado para um hospital próximo. Danilo acabou entrando em seu lugar, depois de sete minutos de atendimento ao companheiro.

Como Marlon saiu no protocolo de concussão, o Bargantino ganhou uma substituição extra e Fernando Seabra poderia usar até seis jogadores novos em campo.

Tags

Botafogo

