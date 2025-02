Polícia investiga desaparecimento de mulher em Quixeramobim neste domingo, 16

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga o desaparecimento. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Quixeramobim.

Um mulher desapareceu na tarde deste domingo , 16, no bairro Centro do município de Quixeramobim , localizado a 212,24 quilômetros de Fortaleza. Família e amigos afirmam que caso se trata de um sequestro e pedem ajuda para localizar a jovem em postagens nas redes sociais.

Equipes da PC-CE e da Polícia Militar do Ceará (PMCE), segundo a SSPDS, foram acionadas e realizam diligências ininterruptas na região. A PCCE orienta que familiares da vítima procurem a delegacia mais próxima para registrar um Boletim de Ocorrência (BO).

Serviço

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Quixeramobim: (88) 3441-0302

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br