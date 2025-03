Morre Dona Lourdinha, a "Rainha dos Profetas" da Chuva de Quixadá

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-01-2025: Profetiza Maria Lourdes Leite Lemos no 29º Encontro dos Profetas da Chuva, evento que marca o início do calendário cultural da região no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) – Campus Quixadá. (Foto: Samuel Setubal/ O POVO) / Crédito: Samuel Setubal

Maria de Lourdes Leite Lemos faleceu nesta segunda-feira, 3 de março, aos 87 anos. Conhecida como Dona Lourdes ou Lourdinha, ela foi uma das profetizas do clima mais emblemáticas do Ceará, sendo a primeira mulher a integrar o projeto Profetas da Chuva de Quixadá, tradicional evento que reúne sábios populares para divulgar previsões sobre a quadra chuvosa no Estado. O velório acontece nesta segunda-feira, 3, na rua Benigno Bezerra, 379, no bairro Alto São Francisco, em Quixadá. Já o sepultamento será realizado no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo, às 9h da terça-feira, 4.

Conforme a família, no domingo, 2, ela teve uma queda brusca de pressão e foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Quixadá. Após o atendimento, foi liberada para casa. Porém, por volta das 5h desta segunda, 3, o problema se repetiu e a família acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após novo atendimento na UPA, Dona Lourdes foi encaminhada ao Hospital e Maternidade Jesus Maria José. No entanto, seu estado piorou a partir das 12h, e ela não resistiu. O diagnóstico foi de morte natural. “Foi uma partida muito rápida, ela sempre orava a Deus por uma partida rápida, pedia a Deus para não ficar acamada ou sofrendo em hospital”, declarou o filho de Dona Lourdinha, Jorge Luis Lemos. Quem foi Dona Lourdinha, a “rainha dos profetas” Filha de Francisco Leite Alves e Maria Angélica Alves de Souza, a profetiza Maria de Lourdes Leite Lemos começou a fazer previsões aos cinco anos. Ex-agricultora e professora, também se destacou como escritora e poetisa.

Em janeiro deste ano, a profetisa participou do 29º Encontro de Profetas da Chuva, que reuniu mais de 30 profetas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) de Quixadá. Ao O POVO, a "rainha" declarou que muitos agricultores ainda a consultavam para terem as previsões de quando ia "começar a chover". Para 2025, a Dona Lourdinha previu "um inverno muito bom".