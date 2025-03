Pentecoste: Justiça afasta vereador condenado por estupro de vulnerável

A Vara Única da Comarca de Pentecoste , distante 91,80 km de Fortaleza, acatou solicitação do Ministério Público do Estado Ceará (MPCE) e afastou Antônio Océlio Nojosa da Silva , vereador conhecido como “Beira d’Água”, condenado pelo crime de estupro de vulnerável.

Decisão da Justiça

A decisão foi proferida na segunda-feira, 24, após a Justiça deferir o pedido da Promotoria de Justiça de Pentecoste, determinando o imediato afastamento do parlamentar.

Desde a decisão, Antônio Océlio teve 48 horas para se afastar da função contadas a partir da intimação. No caso de a decisão ser descumprida, a pena é de multa diária de R$ 5 mil e caracterização de crime de desobediência.



O POVO buscou contato com a Câmara de Pentecoste por meio do número disponibilizado no site oficial para verificar se houve o afastamento do vereador, mas as ligações não foram completadas. Também foi realizada tentativa de contato por meio do endereço eletrônico. Caso haja retorno, a matéria será atualizada.