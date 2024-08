Caravana UFC 70 anos: Quixadá recebe nota máxima em curso de Design

Ônibus da Caravana chega a Quixeramobim Crédito: Joakim Santos/Especial para O POVO

Outra conquista festejada pelo reitor Custódio Almeida durante a passagem da Caravana pelo campus da UFC de Quixadá foi a cessão dos galpões do Açude do Cedro para a UFC. Segundo Custódio, dois galpões e oito casas vizinhas que hoje estão deteriorados se transformarão em um anexo, equipamento multiuso da instituição, para receber empreendimentos de inovação tecnológica, startups e um museu de artes digitais. O primeiro galpão conta aproximadamente com 400 metros quadrados e o segundo é formado por um anexo, de 168 metros quadrados, além de um conjunto de oito casas, somando 600 metros quadrados. Após a autorização do uso dos equipamentos, a ser feita pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a UFC começará a trabalhar na captação de recursos para a reforma dos galpões.

Confira imagens do trajeto da Caravana: Estoque da Ton, empresa que ajuda a produzir o maior queijo coalho do mundo Crédito: Joakim Santos/Especial para O POVO Francisco Sales, Coordenador do Conselho de Administração da Associação dos Usuários do Distrito de Irrigação do Perímetro Irrigado de Morada Nova, mostra uma zona do perímetro irrigado para a equipe da Caravana. Crédito: Joakim Santos/Especial para O POVO Custodio Almeida em entrevista para a equipe da Caravana Crédito: Joakim Santos/Especial para O POVO “É com muita alegria que anunciamos estas conquistas da UFC aqui em Quixadá”, ressaltou Custódio em entrevista para a equipe de jornalistas da Caravana. “As universidades públicas brasileiras não são mais elitistas como foram no passado. Hoje, as universidades públicas são marcadamente periféricas. Os estudantes das universidades federais, por exemplo, são estudantes que vêm do interior, da periferia. Então, nos tornamos centros onde encontramos a diferença e a diversidade. E isso emancipa, a gente é mais humano, a gente é mais capaz de conviver com os outros”, completou.

“O que a gente faz aqui é de fato criar oportunidades gigantescas para as pessoas que só precisavam disso”, afirmou o pró-reitor de Graduação da UFC, Prof. Davi Romero de Vasconcelos, que já foi diretor do campus de Quixadá (2011-2019). “Muitas dessas pessoas que estão celebrando hoje a passagem da Caravana por Quixadá foram as que construíram esse campus e entenderam que as coisas não são abstratas, elas são reais. São feitas de pessoas que se dedicam, que entendem o propósito e que se engajam”, afirmou o Assessor Especial da Reitoria Ciro Nogueira Filho, primeiro diretor do campus de Quixadá (2007-2011). Durante sua passagem por Quixadá, a Caravana UFC 70 anos conheceu a Fazenda Não me Deixes, onde viveu Rachel de Queiroz. Também esteve na Fazenda Magé, onde funciona uma oficina de cianotipia, técnica de impressão fotográfica artesanal, descoberta pelo inglês Sir John William Herschel, em 1842. Ela fornece imagens em tons de azul, sendo o grande diferencial a não utilização dos tradicionais sais de prata para produzir as imagens.

De Quixadá a Caravana partiu para Quixeramobim, para conhecer o Museu Orgânico da cidade, onde são produzidas joias artesanais com pedras e espinhos e um crochê de prata. Em Morada Nova, terceira cidade da rota, a conversa foi sobre o seu Perímetro Irrigado, que disponibiliza recursos hídricos subterrâneos. Com esta iniciativa, a região foi transformada, ampliando o cultivo de arroz e os viveiros de camarão. De Morada Nova a Caravana partiu para Limoeiro. Lá, a equipe entrevistou a Mestra da Cultura 2004 Lúcia Pequeno, ceramista de barro da comunidade do Córrego de Areia, e o Escultor Vitor Pimentel, especialista em esculpir as cabeças dos bonecos gigantes para os desfiles de Carnaval da cidade.

A seguinte parada foi em Jaguaribara, para conhecer o Complexo do Açude Castanhão, que conta com o Museu do Castanhão e sítios arqueológicos. Jaguaribe e o maior queijo coalho do mundo No domingo, a visita a Jaguaribe, terra do queijo coalho, rendeu uma entrevista com Eberton Nogueira, dono de uma das mais importantes empresas do setor, a Ton, responsável por ajudar a produzir o maior queijo coalho do mundo. Para esta façanha, foram utilizados 17 mil litros de leite, resultando em um queijo que chega a pesar inacreditáveis 1.930 kg. Na segunda-feira, a Caravana chegou a Pereiro. A equipe foi recebida com um almoço oferecido por José Roberto Nogueira, fundador da Brisanet, gigante do setor de telecomunicações que nasceu na cidade e hoje é uma das maiores empresas do setor no Brasil. Em um bate-papo após o almoço, José Roberto contou como o crescimento da Brisanet impactou o crescimento da economia de Pereiro e da região.