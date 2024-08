UFC vai treinar guias e bugueiros sobre a formação das falésias de Morro Branco

A Caravana UFC 70 anos chegou à Praia de Morro Branco, em Beberibe, um dos destinos mais frequentados por turistas no Ceará, especialmente pela beleza cênica de suas falésias e seu labirinto esculpido, o colorido de suas areias e mirantes com vista deslumbrante do mar. Um projeto do Departamento de Geologia da UFC vai capacitar os guias de turismo e bugueiros para aprenderem a traduzir essa beleza em informações para os turistas em passeios guiados com ciência traduzida em linguagem popular.

O professor e pesquisador Daniel Rodrigues é um dos idealizadores do projeto. Seu interesse em popularizar as informações sobre as falésias de Morro Branco surgiu após ele e a esposa, que são de São Paulo e eram recém-chegados a Fortaleza, realizarem um passeio guiado pelo local. Logo tiveram a percepção de que os passeios guiados precisavam de mais conteúdo, principalmente sobre a riqueza geológica do local. As falésias de Morro Brancob são formações geológicas compostas por camadas de areia e argila que foram moldadas ao longo dos anos pela ação do vento e da água.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após uma série de entrevistas e o mapeamento dos guias locais, Daniel Rodrigues organizou um curso planejado para que os guias de turismo das falésias de Morro Branco possam aprimorar seus conhecimentos sobre o local e esclarecer perguntas pontuais de turistas como por exemplo sobre como as falésias se formaram ou até mesmo sobre suas cores. O objetivo é que o curso comece a ser aplicado ainda este ano.