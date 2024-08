UFC inicia comemoração de 70 anos com caravana por sertão e litoral do Ceará

Saindo de Fortaleza na próxima segunda-feira, 11, a viagem contará com presenças de uma comissão do O POVO e da Fundação Demócrito Rocha e membros da comunidade acadêmica da UFC

A Caravana UFC 70 Anos sai de Fortaleza neste domingo, 11, passando pelas estradas que desenham o Estado para celebrar as sete décadas da Universidade Federal do Ceará (UFC). Ação ocorre em parceria com O POVO e Fundação Demócrito Rocha (FDR). A caravana leva duas trupes, cada uma com 47 pessoas, para uma experiência em mais de 60 cidades e um percurso de mais de três mil quilômetros passando pelo litoral que banha o Ceará, as serras que o circundam e pelo sertão.

Conforme o coordenador de Conteúdo do projeto Caravana UFC 70 anos, Daniel Oiticica, a ideia surgiu da experiência do Grupo de Comunicação O POVO com a realização de projetos desse tipo — como a Expedição Jornalística Rádio O POVO 30 anos, realizada em 2013, e a Expedição Jornalística Ceará Gastronômico, em 2018-2019.

“Nada melhor do que uma Caravana para celebrar as sete décadas de uma universidade com uma importância tão grande no desenvolvimento do Ceará e uma capilaridade em constante expansão. O intuito é disseminar a missão da universidade, além de apresentar o retrato de cada região, com momentos únicos, já que cada município tem sua cultura, seus traços econômicos e sociais e sua identidade”, alinha.