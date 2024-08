Caravana UFC 70 Anos parte de Fortaleza rumo a mais de 50 municípios

Projeto é uma parceria entre a Universidade Federal do Ceará, o Grupo de Comunicação O POVO e a Fundação Demócrito Rocha. Em evento na manhã deste domingo, 11, ônibus das expedições Atlântica e Sertão deixaram reitoria da Universidade

Partiu de Fortaleza na manhã deste domingo, 11, a caravana UFC 70 Anos. O projeto, uma parceria entre a Universidade Federal do Ceará, o Grupo de Comunicação O POVO (GCOP) e a Fundação Demócrito Rocha (FDR), celebra o aniversário da instituição de ensino percorrendo mais de 50 municípios do Estado.

O objetivo é explorar o Estado e mostrar a presença da instituição mesmo em locais onde não há campi da UFC, com a atuação de egressos da Universidade e projetos de pesquisa e extensão.

A cerimônia de início da caravana ocorreu na reitoria da Universidade, no bairro Benfica, na Capital. O evento contou com apresentação musical do grupo Acadêmicos da Casa Caiada.