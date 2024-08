Estudantes da UFC ganham Prêmio Jovem Jornalista com pauta sobre avanço do mar e impactos sociais

A pauta premiada e intitulada "Águas que sobem, vidas que mudam: o impacto do aumento do nível do mar nas comunidades costeiras do Ceará" foi produzida pelos estudantes Gabriel Damasceno, que também é estagiário do O POVO, e Guilherme de Castro

A pauta premiada e intitulada “Águas que sobem, vidas que mudam: o impacto do aumento do nível do mar nas comunidades costeiras do Ceará” foi produzida pelos estudantes Gabriel Damasceno, que também é estagiário do O POVO , e Guilherme de Castro, com a orientação do professor Edgard Patrício.

Os jovens foram instados a produzir propostas de pautas a partir dos dados e informações do Censo Demográfico de 2022, “contribuindo assim com a compreensão da nova realidade da população brasileira”, afirma o Instituto.

Estudantes de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará (UFC) foram vencedores da 16ª edição do Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, concedido pelo Instituto Vladimir Herzog. Em 2024, o instituto convidou estudantes de todo o País a participarem da seleção.

Segundo Gabriel Damasceno, o objetivo foi apurar as condições sociais dessas comunidades e os impactos causados pelas mudanças climáticas, em especial o aumento do nível do mar. “Contar a história das pessoas que são vítimas do aquecimento global e do aumento do nível do mar”, disse.



Os estudantes utilizaram dados da plataforma “Climate Central”, onde é possível observar as mudanças climáticas em vários pontos. Com acesso às informações, houve o cruzamento de dados junto ao Censo Demográfico do IBGE de 2022, com o intuito de identificar o nível de escolaridade dessas populações, sua renda, raça e profissão.

“Nem todas as pessoas são impactadas pelo aquecimento global da mesma forma, a situação do Rio Grande do Sul deixou isso muito claro. Pessoas com a renda mais alta, com escolaridade mais alta, têm recursos para conseguir se livrar dessas situações”, afirmou Gabriel, ao defender a importância da realização de mais estudos sobre essa temática.