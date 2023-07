Homem é condenado por tentativa de homicídio de esposa na frente das filhas, em Quixadá

Um homem foi condenado pelo Tribunal do Júri na última sexta-feira, 21 de abril, e deve cumprir 20 anos de prisão por tentativa de homicídio contra a então esposa na frente das filhas, de um e cinco anos, à época.

O caso aconteceu em julho de 2020, em Campo Velho, no município de Quixadá, quando, após uma discussão entre os dois, o homem teria tentado atingir a vítima a facadas na frente das filhas do casal.

A discussão foi motivada pelo auxílio-reclusão que a família teria recebido enquanto ele esteve encarcerado. Após ser liberado do sistema prisional, ele passou a perseguir a vítima para cobrar dela o valor e chegou a ameaçá-la por mensagem. A mulher explicou que o auxílio foi gasto com as filhas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

À época, o homem foi preso em flagrante. Ele já tinha antecedentes por roubo, furto qualificado, ameaça e tentativa de feminicídio.

O laudo médico pericial da vítima mostrou 10 lesões suturadas, nas regiões do couro cabeludo, braço esquerdo e ombro direito, totalizando 47 pontos de sutura nos diferentes ferimentos, além de escoriações no tórax, dorso e membros superiores.

Durante a audiência de instrução, o homem teria ainda se referido à mulher como “sexo frágil”, “vulnerável” e ”nervosa”.

Nessa sexta-feira, ele foi condenado pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Quixadá. Como já estava preso desde a data do crime, ele deve cumprir ainda, 16 anos, 11 meses e 29 dias em regime fechado, uma vez que teve o direito de recorrer em liberdade negado.

Além disso, ele também deve pagar R$ 10 mil à vítima por danos morais.