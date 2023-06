Homem é preso suspeito de violência doméstica contra companheira grávida em Quixadá

O mandado expedido pela 2ª Vara Criminal de Quixadá é de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica, além do desacato contra os policiais civis.

Um homem de 28 anos foi preso mediante o cumprimento de mandado de prisão preventiva. Ele é suspeito de violência doméstica contra a companheira, de 25 anos. As informações são da Polícia Civil do Ceará, que realizou o cumprimento do mandado na terça-feira, 6.



A vítima estava grávida no período das agressões. A prisão em flagrante dele aconteceu em 2019, inclusive o homem foi autuado pelo desacato contra os agentes de segurança. O indivíduo, que não teve o nome divulgado, possui antecedente criminal por crime contra a administração pública.

"Diante dos fatos, o suspeito, que estava foragido foi localizado e capturado na localidade Campo Novo, no município de Quixadá", informou o órgão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a PCCE, o mandado expedido pela 2ª Vara Criminal de Quixadá é de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica, além do desacato contra os policiais civis.

O nome do suspeito não é divulgado para preservar a vítima.