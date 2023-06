CE: Réu é condenado por tentar matar homem que dançou com namorada dele

Um homem, identificado como Carlos Alexandre Martins Praxedes, foi condenado a 15 anos de prisão nessa segunda-feira, 19, suspeito de tentar matar um outro rapaz, em setembro de 2021. O caso aconteceu no município de Quixadá, a 163,4 km de Fortaleza. Vítima teria sido baleada por estar dançando com a então namorada do condenado.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), Carlos não gostou da situação e, por conta disso, teria atirado três vezes contra o homem, que sobreviveu.

Bruno de Albuquerque Barreto, promotor de justiça que representou o MPCE no julgamento, sustentou no plenário que existiam agravantes: o crime foi baseado em ciúmes, o sentimento de posse de Carlos sobre a então namorada e o uso de um recurso - uma arma - que impossibilitou a defesa da vítima.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine