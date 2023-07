Dom Aurélio Pinto é ordenado bispo de Quixadá

O bispo substitui dom Ângelo Pignoli e torna-se o quarto bispo da diocese de Quixadá, no Sertão Central do Cesará

O monsenhor Aurélio Pinto de Sousa foi ordenado bispo de Quixadá neste sábado, 15, em ordenação episcopal presidida pelo arcebispo de Fortaleza, dom José Antônio Aparecido Tosi Marques.

A celebração foi transmitida ao vivo no Youtube diretamente da Catedral da Diocese de Tianguá, com duração de três horas e meia. Assista:

Em discurso, dom Aurélio agradeceu pelos presentes e relembrou momentos da trajetória religiosa, comemorando em especial a presença do arcebispo de Fortaleza na liturgia. “Dom José, a vossa longa trajetória de serviços à diocese de Fortaleza é um sinal, um testemunho luminoso a quem está começando”, disse.



Emocionado, o novo bispo de Quixadá também fez menção aos familiares.

“Dando Graças a Deus por celebrar esse momento inesperado, tão significativo, na presença de meus familiares. A minha mãe, as minhas irmãs, sobrinhos, e de forma muito especial, o meu pai, que carrega pesada cruz das fragilidades de saúde.”

“Em breve descerei a serra da Ibiapaba e irei às vossas terras sertanejas com o coração para viver o ministério com vocês”, declarou.

A diocese de Quixadá recebeu a nomeação de novo bispo em maio deste ano, após o papa Francisco decidir pelo nome de dom Aurélio como o quarto bispo da diocese quixadaense.

Dom Aurélio preenche a vaga de dom Ângelo Pignoli, que pediu a renúncia ao papa em 2021, quando completou 75 anos, conforme regra do Direito Canônico. Dom Ângelo foi bispo de Quixadá por 14 anos.

Quem é dom Aurélio Pinto, novo bispo da diocese de Quixadá

Natural de Guaraciaba do Norte, na região da Ibiapaba, dom Aurélio Pinto ingressou no Seminário São José, em Tianguá, em 1994. Cursou Filosofia no Instituto Teológico Pastoral do Ceará, em Fortaleza, e fez bacharelado e mestrado em Teologia no Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus.

A ordenação diaconal de Aurélio foi realizada no dia 19 de março de 2003, e a ordenação presbiteral aconteceu no dia 12 de julho de 2003. Desde 2003 é professor de Liturgia, Sacramentos e Mariologia na Faculdade Católica de Fortaleza. Em 2009, deixou o Brasil para fazer doutorado em Teologia Dogmático-Sacramental em Roma, na Itália.

Após voltar ao Ceará depois do doutorado, assumiu a função de administrador da Área Pastoral São Pedro (2014 a 2016) e também foi pároco da paróquia São Pedro (2016 a 2022), em Tianguá. Desde o início de 2023 atuou como pároco da paróquia Nossa Senhora da Assunção, na cidade de Viçosa do Ceará. (Colaborou a repórter Alexia Vieira)